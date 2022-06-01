Санкт-Петербург, 1 июня, 2022, 16:30 — ИА Регнум. Фонд имущества Санкт-Петербурга выставил на торги по программе «Аренда памятника за 1 рубль» историческое здание на 5-й линии Васильевского острова, дом 60. В конце XIX — начале XX века здесь располагалась «Лечебница для нервнодушевнобольных доктора А. Э. Бари», в которой провел последние годы жизни и скончался великий русский художник Михаил Александрович Врубель.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Михаил Врубель»

Как отмечают в Фонде имущества, двухэтажное здание с подвалом общей площадью 949,7 кв. метров, включенное в список объектов культурного наследия регионального значения, в настоящее время не используется и находится в неудовлетворительном состоянии. Здание расположено в 500 метрах от станции метро «Василеостровская» и в 600 метрах от метро «Спортивная».

Торги пройдут 20 июля 2022 в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений по цене. Последний день приема заявок — 15 июля 2022 года.

Здание, которое уйдет с молотка, в 1860-х годах было доходным домом. В 1884 году доктор А. Я. Фрей выкупил здание и расширил свой частный больничный комплекс. Среди пациентов клиники были писатели В. М. Гаршин и Г. И. Успенский. В конце XIX — начале XX веков, после смерти доктора Фрея, клинику возглавил психоневролог доктор медицины А. Э. Бари.

В соответствии с программой «Аренда памятника за 1 рубль», с победителем аукциона заключается договор на 49 лет. Не более чем за семь лет арендатор должен провести реставрационные работы в отношении объекта. В течение этого времени арендная плата будет уплачиваться в размере, определенном по результатам торгов. После ввода объекта в эксплуатацию арендатор получит право на льготную арендную плату в размере 1 рубль за 1 кв. м, которая будет уплачиваться остальной период аренды. Если арендатор проведет восстановительные работы в ускоренные сроки, льготная арендная плата будет установлена раньше.