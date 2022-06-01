Рига, , 16:14 — REGNUM

Латвия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ) Латвии зафиксировало снижение числа граждан Украины, желающих получить визы или виды на жительство в стране. Об этом руководитель УДГМ Майя Розес сообщила Латвийскому радио.

Она отметила, что в связи с сокращением потока желающих УДГМ больше не испытывает затруднений в обслуживании этих людей, и работа идет в спокойном ключе. На начало июня 2022 года в Латвии выдано почти 19 000 виз, а также 6 000 видов на жительство для украинских беженцев.

По данным Министерства внутренних дел, в Латвии за три месяца зарегистрировано прочти 30 000 украинских беженцев, а 24 098 беженцев получили документы на жительство с правом на работу. К настоящему моменту в Латвии на работу устроились 3 537 украинцев.

Ранее министерства охраны среды и регионального развития Латвии предложило выделить самоуправлениям почти 13 млн евро на покрытие расходов, связанных с поддержкой гражданского населения Украины.