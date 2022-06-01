Москва, 1 июня, 2022, 16:12 — ИА Регнум. К Московской неделе моды присоединятся площадки по всему городу. Об этом 1 июня сообщила заместитель мэра города Наталья Сегунина.

Zaryadyepark.ru Парк Зарядье

Вице-мэр отметила, что первая Московская неделя моды пройдёт в период с 20 по 26 июня. Организаторы планируют задействовать несколько площадок, главной из которых станет парк «Зарядье».

«К «Зарядью» присоединяются новые локации — площадки «Московских сезонов» в округах, на площади Революции и Тверской площади, ВДНХ, Музей космонавтики и другие культурные пространства города. Программа Недели моды тоже будет расширена: помимо показов, представителей индустрии и гостей ждут паблик-токи, воркшопы, киновечера и концерты», — сказала Сергунина.