Брянск, , 16:10 — REGNUM С открытым письмом к властям выступили 1 июня тренеры муниципальной спортивной школы «Партизан» в Брянске. Факты, изложенные в обращении, изучит прокуратура, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства региона.

Спортивный зал Дарья Антонова © ИА REGNUM

Письмо опубликовано на страницах интернет-издания «Брянская улица». По словам тренеров, им намеренно занижают стимулирующие надбавки, имеется существенная разница в деньгах между работниками одного и того же уровня. Авторы письма утверждают, что руководство спортшколы не оформляет командировочные удостоверения, в пандемию коронавируса заставляло сотрудников дежурить бесплатно, официально в учреждении трудоустроены около 60 человека, а работают только 35.

«В школе имеются группы детей, которых по факту нет. Руководство подаёт неправомерные сведения о численности обучающихся в нашей школе с целью получения денег из муниципального бюджета. По нашим сведениям в школе числятся более 600 детей, а по факту их в два раза меньше. В течение последних лет школа не выдаёт нам для тренировочных занятий инвентарь, хотя деньги из местного бюджета для этих целей выделяются и немалые. Мячи приходится покупать за свой счёт. В течение года не работают туалет и душевые в детских раздевалках на стадионе», — говорится в открытом письме.

Прокурор Брянской области Александр Войтович поручил проверить сведения, изложенные в обращении тренеров, в спортшколе проведут проверку и при необходимости будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования.