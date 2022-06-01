Москва, 1 июня 2022, 15:34 — REGNUM Сервис для графического дизайна Canva недоступен для пользователей из РФ. Информация об этом опубликована на сайте приложения 1 июня.
Причиной такого решения стало проведение спецоперации на территории Украины. Представители Canva не сообщили, когда планируют вновь открыть доступ. Как отмечают СМИ, сервисом всё ещё можно пользоваться с VPN.
Ранее компания Adobe, разработчик Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Acrobat DC и других программ, прекратила продажу товаров и услуг в России. Этот шаг связан с соблюдением санкций, введенных США, ЕС и Британией в отношении РФ.
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