Москва, , 15:34 — REGNUM Сервис для графического дизайна Canva недоступен для пользователей из РФ. Информация об этом опубликована на сайте приложения 1 июня.

Графика Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Причиной такого решения стало проведение спецоперации на территории Украины. Представители Canva не сообщили, когда планируют вновь открыть доступ. Как отмечают СМИ, сервисом всё ещё можно пользоваться с VPN.

Ранее компания Adobe, разработчик Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Acrobat DC и других программ, прекратила продажу товаров и услуг в России. Этот шаг связан с соблюдением санкций, введенных США, ЕС и Британией в отношении РФ.

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