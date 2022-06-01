Москва, 1 июня, 2022, 17:15 — ИА Регнум. Первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов принял участие в заседании президиума Совета при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам. Участники обсудили реализацию нацпроектов в 2021 году.

Пресс центр РЦК Производительность труда

В рамках национального проекта «Производительность труда» правительству удалось создать инфраструктуру, позволившую нацпроекту за четыре года охватить более 3 тысяч предприятий общей численностью работников 1,2 млн человек. Еще 2 тысячи предприятий находятся в стадии готовности присоединиться к проекту.

«Главное достижение, которое было реализовано, — это то, что за последние два года была развернута инфраструктура поддержки производительности труда на крупных предприятиях. Она действовала параллельно «большой четверке» консалтинговых агентств. Сейчас, когда «большая четверка» с рынка ушла, это вообще стало уникальной системой. Это Федеральный центр компетенций и огромная сеть региональных центров, которая охватывает сейчас 60 регионов», — сказал в своем выступлении Андрей Белоусов.

Основная задача сети региональных центров компетенции (РЦК) — не только консультирование предприятий по вопросам создания базирующихся на методологии бережливого производства эффективных производственных систем, но и организация обучения сотрудников предприятий. По словам первого вице-премьера, на сегодня уже 49 тысяч человек обучены методам бережливого производства, при плане 31,2 тысячи. Кроме того, Федеральный центр компетенций и РЦК обеспечивают достижение конкретных результатов, например 96% предприятий-участников достигли целевого уровня по росту производительности, при плане 75%. Сотрудники ФЦК и РЦК помогают предприятиям правильно задействовать внутренние ресурсы, устранить простои и потери, стать конкурентоспособнее и производить больше.

Роль такого консалтинга сейчас существенно возрастает в связи с уходом иностранных компаний. 378 (при плане 180) лучших практик уже адаптированы под индивидуальные производственные условия и внедрены на базе предприятий-участников.

Андрей Белоусов отметил, что на тех предприятиях, которые стали участниками нацпроекта, рост производительности труда в два раза выше, чем на тех предприятиях, которые не участвовали в программах.

«Кроме ФЦК, мы подтягиваем цифровые технологии, создан соответствующий центр компетенций. Туда входят представители Минцифры и Росатома, Ростеха, РЖД. Эта структура должна стать центром по решению задач по повышению производительности труда на крупных предприятиях с помощью цифровых решений», — сказал он.

Отдельно Андрей Белоусов остановился на программе переподготовки кадров, которая реализуется на основе WorldSkills. Ее силами обеспечивается повышение уровня компетенций инженерного и рабочего состава сотрудников предприятий. Только в 2021 году в движение рационализаторов вовлечено более 10 тысяч человек. «Проект был полностью реализован. С точки зрения показателей — все выполнено», — отметил он.

Цели национального проекта «Производительность труда»:

— обеспечить к 2024 году темпы роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5% в год;

— более 20% прирост производительности труда к 2024 году.

Национальный проект направлен на достижение национальной цели «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство».