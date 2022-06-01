Тбилиси, 1 июня, 2022, 15:27 — ИА Регнум. Огнестрельные ранения стали причиной смерти заместителя мэра грузинской столицы Ильи Элошвили, сообщает 1 июня грузинский телеканал «Мтавари архи».

Tbilisi.gov.ge Илья Элошвили

Тело Элошвили, которому на днях исполнилось 47 лет, было обнаружено сегодня в собственном доме его женой. Они и вызвала на место происшествия прибыли полицейские и криминалисты. Первоначально сообщалось, что возбуждено уголовное дело по статье «самоубийство», по которой обычно открывают дела, когда нет явных признаков насильственной смерти. В настоящий момент тело заместителя мэра доставлено в бюро судедно-медицинской экспертизы.

Мэрия Тбилиси официально выразила «глубокую скорбь в связи с внезапной кончиной» и назвала смерть Элошвили «огромной потерей для мэрии Тбилиси, для нашего города».

Элошвили был назначен заместителем мэра через несколько недель после избрания тбилисским градоначальником Кахи Каладзе. До этого Элошвили в течение пяти лет занимал должности заместителя и министра экономики Грузии. У покойного осталось двое маленьких детей.