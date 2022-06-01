Москва, 1 июня, 2022, 15:14 — ИА Регнум. Инфляция в Германии будет ускоряться по мере накапливания негативных эффектов от разрыва логистических связей из-за пандемии, антироссийских санкций, нарастания топливного и продовольственного дефицита. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 июня заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров.

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«Наибольшие опасения вызывает осенне-зимний период, когда может обостриться как проблема дефицита продовольствия, так и проблема высокой стоимости и дефицита энергоресурсов, — сказал экономист. — В случае если власти ФРГ совместно с их европейскими и американскими коллегами не изменят своей политики по отношении к России и продолжат курс на конфронтацию, вероятность тяжелых экономических последствий будет нарастать. Это прежде всего негативно скажется на ценах практически всех товаров, в том числе продуктов питания и товаров первой необходимости».

По его словам, развивающийся продовольственный кризис рискует только усугубить ситуацию, выступив в качестве фактора, провоцирующего дальнейший разгон инфляции.

«Поэтому сохраняются риски резкого ускорения инфляции в Германии через 3-5 месяцев и ее роста до 15-20% и даже выше», — подытожил Мастеров.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что уровень инфляции до конца 2022 года в ФРГ может подняться до 9-9,5%.