Стокгольм, , 15:03 — REGNUM Мировой продовольственный кризис невозможно решить без поставок российского и украинского продовольствия. Об этом 1 июня заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

Антониу Гутерреш UN Photo/Mark Garten

«Позвольте сказать честно: нет действенного решения продовольственного кризиса без возвращения на мировые рынки продовольственной продукции с Украины и продовольствия и удобрений из России», — цитирует слова генсека ТАСС.

Гутерреш находится с визитом в Швеции.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия не препятствует вывозу украинского зерна из портов в Чёрном море, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.