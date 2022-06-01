Москва, 1 июня, 2022, 14:53 — ИА Регнум. Ситуация с лизингом самолётов достаточно сложная и многоаспектная. Большинство самолётов, находящихся в аренде у российских компаний, были зарегистрированы в Ирландии и Бермудах их регистрация приостановлена, часть из них была, перерегистрирована в российским реестре, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший преподаватель кафедры Международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Иванов.

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«Регистрация в российском реестре самолётов, находящихся в лизинге, потенциально снижается их стоимость для лизингодателей, в виду того, что в России менее прозрачные правила поддержания лётной годности самолётов, а также из-за приостановки поставки запасных частей для самолётов.

В связи с чем, владельцам судов будет сложно проводить оценку их стоимости и качество технического обслуживания. Возможно, в качестве меры урегулирования сложившейся ситуации, подойдёт частичный переход на финансовый лизинг.

Данный вид лизинга не пользуется популярностью в России и мире, так как предполагает выплату полной стоимости судна, после чего оно переходит в собственность арендатора, в отличие от операционного, при котором оплачивается только часть стоимости самолёта в период его эксплуатации.

ЕС в апреле разрешила лизингодателям сохранить старые контракты финансового лизинга заключённые с российскими авиакомпаниями до 26 февраля.

Возможно ЕС согласится расширить разрешение и на контракты, которые появились в результате «конвертации» операционного лизинга в финансовый. В этом случае лизинговые компании смогут получать платежи через счета типа «С», которые были открыты в уполномоченных банках.

Этому может способствовать сложности, которые могут возникнуть у страховых компаний, которые страховали передаваемые в лизинг самолёты. В случае, если лизинговые компании обратятся за страховыми выплатами у страховых — возникнут серьёзные проблемы и ЕС придётся что-то с этим делать», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, российские авиакомпании планируют платить за лизинг иностранных самолётов в рублях. Уже 10 десять авиакомпаний открыли специальный рублёвый счёт типа «С» для совершения лизинговых платежей.

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