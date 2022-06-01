* Талибы — запрещённая в России организация

Зарандж, Афганистан, 1 июня, 2022, 14:37 — ИА Регнум. В качестве очередного шага талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убрали надписи на персидском и белуджском языках с вывески суда Нимроза в Афганистане.

Флаг Афганистана

Некоторые жители провинции критикуют талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за это, говоря, что Нимроз никогда не был местом межнациональных распрей. Но талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пытаются вызвать в регионе этнические и языковые разногласия.

Белуджский и персидский языки широко распространены в провинции Нимроз. Белуджи составляют большинство населения провинции, а персидский (дари) всегда был «лингва франка» Афганистана.