Ростов-на-Дону, 1 июня, 2022, 14:19 — ИА Регнум. В Ростовской области отменены все действовавшие с весны 2020 года ограничения по COVID-19. Постановление донского правительства №272 утратило свою силу. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев в своём телеграм-канале 1 июня.

https://pixabay.com Маска

«Только что подписал документ, отменяющий с 1 июня действие в Ростовской области 272-го постановления регионального правительства», — написал он.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области с 30 мая сняли ограничения, которые на протяжении долгого времени вынуждены были соблюдать предприятия общественного питания. Отменили масочный режим на рынках, стадионах, детских площадках, остановках общественного транспорта и в местах отдыха.

Читайте также: В Ростовской области частично отменяют масочный режим