Новосибирск, 1 июня, 2022, 13:53 — ИА Регнум. В Новосибирской области с начала года на автомобильных трассах произошло 24 случая ДТП с участием крупных диких животных. — 18 лосей и шесть косуль. Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона.

Yarregion.ru Лось

В ведомстве уточнили, что пути миграции диких животных проходят через ряд оживленных трасс региона, поэтому автомобилистам необходимо быть особенно внимательными.

По данным министерства, наибольшая вероятность таких столкновений на участке Северного объезда Новосибирска, проходящего через особо охраняемую природную территорию заказника «Кудряшовский бор», и на автодороге Сузун-Черепаново, проходящей через заказники «Инской» и «Сузунский».