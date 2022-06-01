София, 1 июня, 2022, 13:46 — ИА Регнум. В результате масштабной спецоперации, проведенной сотрудниками болгарского Управления по борьбе с организованной преступностью, в Кюстендилской области на юго-западе Болгарии по обвинению в контрабанде сигарет и валюты задержан директор местного футбольного клуба «Дупница» Цветан Видински. Об этом 1 июня сообщает софийская газета «24 часа».

(сс)apoltix Полиция Болгарии

Согласно предварительной информации, Видински подозревается в нелегальном провозе через турецко-болгарскую и болгарско-румынскую границу незадекларированного товара и денежных средств на общую сумму в 100 тыс. левов ($55 тыс.). Вместе с ним были задержаны семь человек.

Ведется следствие. Если вина Видинского будет доказана в суде, ему грозит крупный штраф или тюремное заключение на срок до 1 года.