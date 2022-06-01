Канберра, 1 июня, 2022, 13:44 — ИА Регнум. Похолодание на восточном побережье Австралии и нехватка угля на крупнейшей электростанции страны грозят усугубить худший за почти 50 лет энергетический кризис, сообщает 1 июня австралийское издание The Age. Производители и потребители призывают правительство вмешаться в ситуацию, чтобы сдержать растущие счета за топливо и электроэнергию.

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Низкая температура в Сиднее и Мельбурне привели на этой неделе к скачку оптовых цен на газ более чем в 50 раз выше обычного уровня, что заставило австралийского оператора энергетического рынка ввести ограничение на цены. Взлет цен, который одна из крупных групп по поддержке бизнеса назвала «апокалиптическим», в краткосрочной перспективе ударит в основном по мелким производителям, не имеющим долгосрочных контрактов.

Но поскольку цены на уголь, газ и нефть на мировых рынках достигли многолетних максимумов из-за санкций на российский экспорт, есть опасения, что проблемы неизбежно отразятся и на потребителях.

«Подобного кризиса не было с 1970-х годов», — сетует исполнительный директор крупнейшей в стране нефтегазовой компании Woodside Мэг О’Нил.

Исполнительный директор Ассоциации потребителей энергии Австралии Эндрю Ричардс заявил, что новое лейбористское правительство должно рассмотреть меры, от которых отказались его предшественники: контроль цен и ограничение экспорта газа для того, чтобы зарезервировать объемы для австралийских потребителей.

Компания Manufacturing Australia, представляющая интересы крупных потребителей газа, также призвала федеральное правительство задействовать так называемый механизм внутренней газовой безопасности (ADGSM). Он резервирует определенное количество газа, которое должно быть продано внутри страны.

«Обостряющийся энергетический кризис на восточном побережье Австралии требует срочных и чрезвычайных мер», — считает исполнительный директор Manufacturing Australia Бен Ид.

По предварительным оценкам, если правительство примет решение помочь в сложившейся ситуации наиболее уязвимым 10% домохозяйств и малых предприятий, это потребует примерно 6 миллиардов долларов.