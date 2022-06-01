Екатеринбург, 1 июня, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Телеведущий Владимир Соловьёв снова раскритиковал Свердловскую область и главу региона Евгения Куйвашева. На этот раз в центре скандала оказался непристойный танец, исполненный учениками екатеринбургского лицея №12. Свою позицию об инциденте телеведущий выразил в эфире программы «Соловьёв Live».

Цитата из т/п «Вечер с Владимиром Соловьевым». «Россия». 2019 Владимир Соловьев

Телеведущий сравнил Екатеринбург с библейским Содомом, а в танце увидел намёк на ЛГБТ пропаганду. При этом он заявил, что скандал показал необходимость «перевоспитать» свердловского губернатора Евгения Куйвашева. По мнению Соловьёва, заняться этим должен глава Чечни Рамзан Кадыров. «Может, действительно, надо Рамзана Ахматовича в Свердловскую область отправить, чтобы уму-разуму поучил Куйвашева», задаётся вопросом телеведущий.

В ходе телепередачи Соловьёв назвал танец учеников «ельцинцентровским» и указал на возможное участие Ельцин-центра в его постановке. При этом телеведущий отметил, что лицей якобы получает финансирование от «Ельцин-центра».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 мая десятиклассники екатеринбургского лицея №12 в рамках танцевального марафона исполнили непристойный танец. Инцидент вызвал широкий резонанс. Позиции по поводу скандального случая разделились. Глава свердловского министерства образования Юрий Биктуганов предложил уволить директора школы Любовь Кулеву. Участники общественной организации «Зов Народа» потребовали проверить учебное заведение на наличие ЛГБТ-пропаганды. При этом свердловский губернатор напротив поддержал директора екатеринбургского лицей, назвав танец «неудачной пародией».