Тбилиси, 1 июня, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Заместитель мэра Тбилиси Илия Элошвили был найден мёртвым в своём доме. Об этом 1 июня сообщает телеканал «Пирвели».

(сс) naridzer Тбилиси, Грузия

По данным журналистов, причину смерти устанавливают правоохранители. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства», как это делается в Грузии всегда, когда не обнаружены явные признаки смерти.

Элошвили был назначен заместителем мэра Тбилиси в 2017 году. Ранее он возглавлял министерство энергетики Грузии.

Известно, что у погибшего осталась жена и двое детей. Элошвили к моменту исполнилось 47 лет.