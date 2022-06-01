Берлин, 1 июня, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Киев подписал с Германией контракт на поставку зенитных самоходных установок Gepard, начато обучение украинских боевиков управлению ими. Об этом 1 июня заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Steffen Prößdorf Олаф Шольц

«На прошедшей неделе Украина подписала контракт с оборонным комплексом по поставкам ЗСУ Gepard. Трёхнедельное обучение ведётся в эти дни», — сказал он, выступая в бундестаге.

Как сообщало ИА REGNUM, в Германии начался политический скандал после заявления статс-секретаря министерства обороны ФРГ Симтье Мёллер о том, что внутри НАТО было принято решение, что «никакие бронетранспортеры или основные боевые танки западных моделей не будут поставлены» Украине.

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