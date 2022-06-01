В Китае заявили о необходимости расширить сотрудничество с Россией
Пекин, 1 июня, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Китаю и России нужно расширить сотрудничество на сферу высоких технологий. Об этом 1 июня сообщил спецпредставитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй.
Mil.ru
Флаги России и Китая
Он отметил, что власти двух стран работают над углублением сотрудничества в различных сферах — в экономике, торговле, энергетике аэрокосмической промышленности и сельском хозяйстве.
Ли Хуэй считает, что странам нужно «расширять новые области, такие как 5G, ИИ, Big Data, биомедицина, зелёная и низкоуглеродная экономика».