Абу-Даби, 1 июня, 2022, 12:42 — ИА Регнум. В эмирате Абу-Даби вступил в силу запрет на продажу полиэтиленовых пакетов. Об этом сообщает официальное информационное агентство ОАЭ WAS.

(сс) Regan Walsh Полиэтиленовый пакет

По данным журналистов, с 1 июня на кассах магазинов не продаются одноразовые пакеты, аналогичные меры касаются распространения упаковок оптовыми поставщиками.

Отмечается, что решение является частью «Политики Абу-Даби в отношении одноразовых пластиков», которая, в свою очередь, была разработана в рамках глобальной экологической программы ОАЭ.

Предполагается, что аналогичные меры в ближайшее время будут приняты в других эмиратах. При этом правительство ОАЭ предоставит субсидии производителям многоразовых упаковок.