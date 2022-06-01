В Абу-Даби вступил в силу запрет на одноразовые пакеты
Абу-Даби, 1 июня, 2022, 12:42 — ИА Регнум. В эмирате Абу-Даби вступил в силу запрет на продажу полиэтиленовых пакетов. Об этом сообщает официальное информационное агентство ОАЭ WAS.
(сс) Regan Walsh
Полиэтиленовый пакет
По данным журналистов, с 1 июня на кассах магазинов не продаются одноразовые пакеты, аналогичные меры касаются распространения упаковок оптовыми поставщиками.
Отмечается, что решение является частью «Политики Абу-Даби в отношении одноразовых пластиков», которая, в свою очередь, была разработана в рамках глобальной экологической программы ОАЭ.
Предполагается, что аналогичные меры в ближайшее время будут приняты в других эмиратах. При этом правительство ОАЭ предоставит субсидии производителям многоразовых упаковок.