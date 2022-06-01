Москва, 1 июня, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Российские авиакомпании планируют платить за лизинг иностранных самолётов в рублях. Уже 10 авиакомпаний открыли специальный рублёвый счёт типа «С» для совершения лизинговых платежей, пишет «Ведомости» со ссылкой на федерального чиновника и источник, близкий к правительству РФ.

terribl Самолет

По предварительным данным, в список и авиаперевозчиков, готовых к оплате за лизинг иностранных самолётов в рублях, вошли «Аэрофлот», «Победа», «Россия», S7 Airlines, Smartavia, «Якутия», «Алроса», «Ямал», «Полярные авиалинии», «Аврора».

Ещё пять российских авиакомпаний — «Уральские авиалинии», «Ижавиа», «Нордстар», «Руслайн», I Fly — находятся в процессе открытия таких счетов.

Но пока, по словам чиновника, деньги на счета «С» в адрес лизингодателей из недружественных стран от российских авиакомпаний пока не поступали.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство России утвердило временный порядок расчётов за приобретение, лизинг и аренду иностранной авиационной техники.

Читайте подробнеее: Введены временные правила лизинга и покупки самолётов в условиях санкций