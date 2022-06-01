Амман, 1 июня, 2022, 11:58 — ИА Регнум. В Иордании вступило в силу решение правительства страны о повышении цен на бензин для населения. Об этом 1 июня сообщает Jordan TV со ссылкой на Комитет по ценообразованию на нефтепродукты при министерстве энергетики страны.

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Так, с 1 июня дизельное топливо и керосин в стране подорожали на 5%, а цены на бензин выросли на 3%.

По данным ведомства, цена литра бензина с октановым числом 90 в июне составит 0,92 динара за литр вместо 0,85 динара, а цена бензина с октановым числом 95 вырастет с 1,12 динаров до 1,18 динаров (динар = $1,41).

Как отметили в министерстве энергетики Иордании, рост цен на топливо связан с ситуацией на мировом рынке энергоносителей.