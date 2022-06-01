Белгород, , 11:54 — REGNUM Новые светофоры появятся в 2022 году по программе безопасности дорожного движения в Белгородской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе минтранса региона.

Светофор

Все работы согласованы с ГИБДД, уже проведены проектно-изыскательные работы и получены положительные заключения госэкспертизы. Светофоры появятся в сёлах Маслова Пристань, Вознесеновка, Маломихайловка, Белянка, Максимовка, Октябрьском, а также на выездах на трассу из трёх массивов ИЖС и у двух торговых центров в пригороде Белгорода.

Места установки дорожных объектов выбраны с учётом аварийности, напряжённости транспортного потока и по обращениям жителей.