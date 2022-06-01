Армавир, Краснодарский край, 1 июня, 2022, 11:33 — ИА Регнум. На Кубани пенсионер напал на сотрудников правления садового товарищества, в результате один человек убит, двое получили ранения. Причиной стал конфликт, об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю

Maarten Van Damme Нож

По предварительным данным следствия, 61-летний фигурант, который ранее возглавлял садовое товарищество, утром 31 марта прибыл к помещению правления в проезде Раздельном города Армавира. Там он кухонным ножом нанес удар 65-летнему мужчине, юристу товарищества, в результате он скончался. Затем, в помещении правления, нанёс металлической стрелой удар в живот 53-летней женщине-бухгалтеру и несколько ударов ножом по различным частям тела другой женщине, председателю правления. Одной из потерпевших удалось выбежать на улицу и позвать помощь.

Потерпевших госпитализировали. Нападавшего задержали, рассматривается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.