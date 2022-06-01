Москва, 1 июня, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Жители РФ будут более взвешенно подходить к вопросам получения кредитов на приобретение жилья. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 июня заявила заместитель директора Института налогового менеджмента и экономики недвижимости ВШЭ Татьяна Школьная. Так она прокомментировала информацию о том, что в РФ упала выдача ипотечных кредитов.

Ипотека

«Ставка по ипотеке в районе 20% (в начале весны 2022 были такие ставки) фактически являлась запретительной, этим и объясняется спад, — сказала Школьная. — Но ключевая ставка снижается, и за ней снижается и стоимость кредитов, включая ипотеку. Льготные ипотечные продукты заработали и набирают обороты. Так что летом будет рост выдачи по сравнению с весной».

Школьная подчеркнула, что основным фактором, определяющим динамику ипотечного портфеля, будет общее состояние экономики и темпы роста реальных доходов населения.

«Если население будет уверено в стабильности своего дохода, то с текущими ставками будет положительная динамика по выдаче кредитов. Если нет, то даже ставка в 6% не сильно поможет, — убеждена экономист. — Темпов роста выдачи ипотеки, аналогичных прошлогодним, мы не ожидаем. Население будет более взвешенно подходить к решениям о кредитах. По мере снижения ставок и развития льготных программ спрос [на ипотечные кредиты] будет восстанавливаться. Но этот рост не будет взрывным. Вероятнее всего, банкиры будут более тщательно выбирать заемщиков, процент одобрения ипотеки существенно снизится относительно 2021 года».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в РФ из-за роста реальной безработицы с осени 2022 года будет наблюдаться падение выдачи ипотеки.