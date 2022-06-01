Канберра, , 11:37 — REGNUM 1 июня стало известно, что Лейбористская партия Австралии займет 77 мест в Палате представителей, необходимых для парламентского большинства. Однако если партии не удастся держать под контролем «Зеленых» в Сенате, то реформистская политика нового правительства может быть затруднена. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Австралийская лейбористская партия. Логотип Alp.org.au

В Сенате лейбористы должны получить большинство в 39 мест. Это они могут сделать при поддержке «Зеленых» и независимого сенатора Дэвида Покока.

«Если же Покок решит не присоединяться к лейбористами, то им придется договариваться на потенциально менее дружественной полянке в Сенате», — пишут журналисты.

«С другой стороны, лейбористы не могут слишком охотно потакать жестким прогрессивным требованиям Зеленых, если они планируют быть компетентными, предусмотрительными и переизбранными, поскольку они, без сомнения, будут рассчитывать на второй срок», — отмечается в статье.

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