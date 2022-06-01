Ульяновск, 1 июня, 2022, 11:18 — ИА Регнум. В Ульяновской области продолжают отмечать национальные праздники народов, которые проживают на территории региона. На очереди — празднование татарского Сабантуя. Об этом сообщается на сайте гордумы и мэрии Ульяновска.

Екатерина Калаева ИА REGNUM Московский международный фестиваль «Сабантуй 2019» в «Коломенском»

Татарский национальный Сабантуй, который посвящён окончанию весенних полевых работ, будут праздновать в Ульяновске 4 июня в парке «Винновская роща». Для жителей и гостей будут представлены концерты и выступления творческих коллективов, для любителей спортивных единоборств состоится борьба на поясах, а для детей организуют игры. Кроме того, все желающие смогут исполнить под гармонь татарские национальные песни в рамках работы концертной площадки «Живой микрофон».

На мероприятии также будут чествовать семейные пары, а будущим первоклассникам вручат ранцы с письменными принадлежностями и сертификаты на приобретение школьной формы.

Напомним, что 28 мая в Ульяновской области отметили национальный мордовский праздник Шумбрат. Он прошёл в регионе девятый раз, народные гуляния состоялись на территории городского парка «Владимирский сад». Праздничная программа включила выступления 26 коллективов из Мордовии и Ульяновской области, также работали 14 этноподворий с национальной кухней и музыкой, творческие площадки с национальной литературой, играми и спортивными состязаниями. Кроме того, были представлены арт-пространства с выставками ремесленных изделий народных мастеров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновске в рамках чувашского национального праздника Акатуй открыли памятник, посвящённый 150-летию создания чувашской письменности.

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