Вашингтон, 1 июня, 2022, 10:24 — ИА Регнум. На фоне развития наступления российских войск в Донбассе перспектива любого мира, достигнутого посредством переговоров между Москвой и Киевом, кажется отдаленной. Тем не менее определенный прогресс в этом направлении достигнут был еще в начале конфликта, когда стороны достигли предварительных договоренностей в Стамбуле. Именно стамбульский вариант является наилучшим способом прекращения конфликта на Украине, пишет старший политолог из аналитического центра RAND (США) Сэмюэл Чарап в статье, вышедшей 1 июня в Foreign Affairs.

Караваджо. Шулеры. 1594

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Он напомнил о том, что в рамках предполагаемого соглашения предполагался широкий набор различных инструментов обеспечения украинской безопасности. Согласно просочившемуся в прессу коммюнике, в рамках предложение предполагало статус Украины как постоянно нейтральной страны и предусматривает международно-правовые гарантии ее безъядерного и внеблокового статуса. В число гарантов договора войдут все постоянные члены Совета Безопасности ООН — Китай, Франция, Россия, Великобритания и США, а также Канада, Германия, Израиль, Италия, Польша и Турция.

В случае начала против Украины конфликта эти государства-гаранты после получения официального обращения из Киева и проведения срочных консультаций окажут помощь Киева, в том числе, в случае необходимости, применение вооруженной силы »с целью восстановления, а затем сохранения безопасности Украины как постоянно нейтрального государства». По словам Чарапа, стамбульское коммюнике носило «прорывной характер».

«Хотя стамбульский план был бы выгоден России, многие наблюдатели сомневаются, что Москва в конечном счете его одобрит», — отметил он.

При таком развитии событий в случае необходимо проводить еще одну спецоперацию, указывает аналитик, Москва столкнется с риском войны с США и их союзниками. В связи с этим Чарап приводит два возможных объяснения того, почему Россия первоначально поддержала этот план. Во-первых, возможно, что Москва относится несерьезно к тому, что США и их союзники пойдут на выполнение взятых ими обязательства. Во-вторых, возможно, что согласись Украина на постоянный нейтралитет, России не будет смысла проводить на ее территории военные операции.

Конечно, такое соглашение повлечет за собой серьезные проблемы. С точки зрения США, доверие к их глобальным альянсам будет основываться на этом рискованном соглашении. Нейтралитет Украины и запрет на развертывание иностранных баз и проведения военных учений создали бы для американских военных ряд специфических дилемм: обычный подход Пентагона к обеспечению безопасности, включая, например, передовое развертывание, полный доступ к территории и некоторую степень оперативного планирования с партнерами, в этом случае был бы невозможен.

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Тем не менее для того, чтобы этот план увенчался успехом, Россия должна уйти с большей части — если не со всех — территорий, которые она освободила с начала своей специальной военной операции.

Эти проблемы значительны. И работу по их разрешению можно будет начать только после того, как обе стороны перестанут видеть преимущество в достижении своих целей на поле боя. В настоящее время нет никаких признаков такого развития событий. Но если Москва и Киев вернутся за стол переговоров, стамбульское коммюнике может указать путь к разрешению дилеммы статуса Украины как промежуточного государства, превратив геополитическое соперничество по поводу ее союзов во взаимную приверженность ее долгосрочной безопасности. Если эта схема сработает, она может также стать моделью для других неприсоединившихся государств, таких как Молдавия и Грузия, и даже для новой архитектуры европейской безопасности, в которой Россия и Запад остаются геополитическими противниками, но принимают определенные красные линии.

Соглашение, основанное на Стамбульском коммюнике, было бы исключительно трудно согласовать, однако пока оно является наиболее вероятным путем к устойчивому миру для Украины.

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