Франция, 1 июня, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Санкции Евросоюза против российской нефтяной отрасли обернутся катастрофой для покупательской способности французов. Об этом 1 июня заявила бывший кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен в эфире телеканала France 2.

Иван Шилов ИА REGNUM Марин Ле Пен

«Это решение будет иметь катастрофические последствия для покупательной способности французов. Это будет настоящей драмой, потому что накладывается на рост цен на топливо, газ и электричество», — сказала Ле Пен.

На слова телеведущей о том, что европейские страны, отказавшись от покупки российского топлива, лишат Россию миллионов евро, которыми может быть оплачена спецоперация на Украине, Ле Пен ответила, что Москва всё равно будет продавать нефть в другие страны.

Также она раскритиковала решение о введении санкции до того, как Европа договорилась с другими странами о дополнительных поставках сырья. По её словам, этот выбор приносит в жертву покупательную способность.

Напомним, 31 мая страны ЕС согласовали шестой пакет санкций против России, в который входит, в частности, частичное эмбарго на импорт российской нефти.