Вашингтон, 1 июня, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Группа известных специалистов в области цифровых технологий объединила усилия, дабы призвать американских законодателей принять меры против бурно развивающейся индустрии криптовалют, сообщает 1 июня Financial Times. Это первая коллективная попытка противодействовать щедро финансируемому лобби со стороны блокчейн-компаний.

BTC Keychain Блокчейн

Преподаватель Гарварда Брюс Шнайер, бывший инженер Microsoft Мигель де Икаса и главный инженер Google Cloud Келси Хайтауэр вошли в число 26 ведущих компьютерщиков и ученых, которые подписали письмо с резкой критикой криптоинвестиций и технологии блокчейн, направленное американским законодателям.

Хотя отдельные люди уже высказывали подобные предупреждения о безопасности и надежности цифровых активов, это письмо стало организованной попыткой специалистов противостоять растущему влиянию защитников криптовалют, которым не нравятся попытки регулировать этот «бурлящий» сектор.

«Утверждения, которые делают сторонники блокчейна, не соответствуют действительности, — говорит Шнайер. — Он не безопасен, он не децентрализован. Любая система, где вы забываете пароль и теряете сбережения, не является безопасной».

«Мы противодействуем лоббированию, вот о чем это письмо, — объясняет разработчик программного обеспечения Стивен Дил. — У криптоиндустрии есть свои люди, они что угодно скажут политикам».

Недавний анализ базы данных о лоббировании в Конгрессе США, проведенный группой по защите прав потребителей Public Citizen, показал, что число лоббистов, представляющих криптоиндустрию, увеличилось со 115 до 320 с 2018 по 2021 год, а деньги, потраченные на лоббирование криптосектора, выросли в четыре раза с 2,2 млн долларов до 9 млн долларов за тот же период.

В письме, с которым ознакомилась Financial Times, специалисты пишут: «Мы призываем вас противостоять давлению со стороны финансистов, лоббистов и защитников индустрии цифровых активов с целью создания безопасной зоны для этих рискованных, несовершенных и непроверенных финансовых инструментов».

«Криптоактивы стали инструментом для нездоровых и высоко волатильных спекулятивных инвестиционных схем, которые активно продвигаются среди мелких инвесторов, не способных понять их характер и риск», — отмечается в письме.

Но подписанты идут еще дальше и утверждают, что криптовалюты и технология блокчейн не служат никакой реальной цели.

«Вычислительная мощность эквивалентна тому, что можно сделать централизованно с помощью компьютера за 100 долларов, — говорит де Икаса. — По сути дела, мы впустую гоняем оборудование на миллионы долларов, потому что решили, что не доверяем банковской системе».