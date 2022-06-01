Москва, 1 июня, 2022, 10:03 — ИА Регнум. Сбербанк становится внутренним банком, который будет работать в системе «Мир» и обслуживать внутренние транзакции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 июня заявил доктор экономических наук, профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов. Так он прокомментировал решение руководителей ЕС отключить Сбербанк от системы SWIFT.

Иван Шилов ИА REGNUM Сбербанк

«Решение об отключении Сбербанка от системы SWIFT для российской экономики каких-то серьезных последствий иметь не будет, — сказал Сафонов. — Дело в том, что в предшествующий период Сбербанк уже лишился возможности иметь иностранные филиалы и осуществлять транзакции по международным картам. Он становится внутренним банком, который будет работать в системе «МИР» и обслуживать внутренние транзакции. Это снизит его капитализацию и уровень доходности. Кроме того, банк сможет работать с банками стран, которые отказываются от поддержки санкций через корреспондентские счета банков данных государств».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что альтернативой системе SWIFT могли бы стать цифровые валюты.