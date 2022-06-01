Москва, 1 июня, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Большинство крупных стран Евросоюза не согласны предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС, и это подлость с их стороны. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 1 июня в эфире радио Sputnik.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

По её словам, каждый год страны Евросоюза обещали принять Украину в свои ряды. Каждый год они заявляли, что Киев «ещё на полшага, ещё на полсантиметра, ещё на один миллиметр» ближе к заветной цели, причём эту цель сами и навязали.

Теперь европейские политики убеждают руководство Украины и украинский народ, что принять их не готовы. «Это же какой уровень цинизма и лжи», добавила Захарова.

«Это же подло по отношению к Украине, это подло. Почему подло и почему к Украине? Да потому, что все предыдущие годы, десятилетия, и мы сейчас берем ситуацию до 2014 года, то есть это не десять лет, это больше, они говорили ровно противоположное», — сказала представитель МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 мая итальянский премьер-министр Марио Драги заявил, что все крупные страны-члены Евросоюза кроме Италии выступают против предоставления Украине статуса кандидата.

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