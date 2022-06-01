Москва, 1 июня, 2022, 08:57 — ИА Регнум. Резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» в 2021 году выпустили больше 45 тысяч высокотехнологичных детских игрушек, сообщается на портале мэра столицы.

Анна Алябьева ИА REGNUM Детские игрушки

Умные игрушки помогают детям легче изучать робототехнику, естественные и точные науки, основы программирования. С их помощью дети могут изучать разные науки в интерактивном формате.

В технополисе «Москва» производятся развивающие образовательные наборы, цифровые лаборатории, интерактивные учебные установки и многое другое. Все это используется более чем в 35 тысячах детских садов, школ и вузов России.

ИА REGNUM сообщало, в рамках импортозамещения резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» заключил договор с крупным ИТ-дистрибьютором.

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