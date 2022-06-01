Вашингтон, , 08:55 — REGNUM Некоторые члены Организации стран — экспортёров нефти (ОПЕК) изучают идею о приостановке участия России в сделке по добыче нефти (ОПЕК+). Об этом со ссылкой на источники среди делегатов ОПЕК сообщает газета The Wall Street Journal.

ОПЕК Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Делегаты пояснили, что западные санкции и частичный запрет Евросоюза начинают подрывать способность Москвы добывать больше нефти.

«Освобождение России от её целевых показателей по добыче нефти может предоставить потенциальную возможность для Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и других производителей в Организации стран — экспортёров нефти к прокачке значительно большего объёма сырой нефти, к чему их принуждают США и европейские страны», — говорится в публикации.

Напомним, в 2021 году Россия договорилась с ОПЕК и девятью не состоящими в организации странами о ежемесячном увеличении объёмов нефтедобычи. Однако, как утверждает WSJ, российская нефтедобыча упадет в 2022 году «примерно на 8%».

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Собеседник издания добавили, что пока официальных призывов увеличивать добычу чёрного золота от ОПЕК не поступало, однако некоторые страны Персидского залива уже начали планировать увеличение добычи углеводородов в ближайшие месяцы.

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Как сообщало ИА REGNUM, Саудовская Аравия, Россия и их союзники на встрече 2 июня, скорее всего, будут и дальше придерживаться курса на небольшое увеличение добычи нефти, невзирая на то, что ЕС ввёл запрет на большую часть российского нефтяного импорта. Аналитики полагают, что ОПЕК+ подтвердит свою стратегию незначительного увеличения добычи, оставаясь в единстве с Москвой.