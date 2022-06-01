Москва, 1 июня, 2022, 08:46 — ИА Регнум. Поставки российского природного газа в Нидерланды и Данию прекращены с 1 июня, сообщили в Газпроме.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка газа

В компании рассказали, что нидерландские и датские регуляторы были своевременно предупреждены о необходимости перейти на новую схему оплаты поставок в рублях. Однако датская Orsted Salg & Service A/S и нидерландская GasTerra требования не выполнили.

Кроме того, «Газпром экспорт» не получил платёж за апрель от Shell Energy Europe Limited.