Брюссель, , 08:42 — REGNUM ЕС совместно с Турцией приложит усилия по разблокировке экспорта с Украины 20 млн тонн зерна, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе саммита Евросоюза.

Макрон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Французский лидер отметил, что турецкая сторона «играет важную роль из-за ее влияния в регионе Черного моря». Макрон также сообщил, что вопрос экспорта украинского зерна поднимался в ходе его телефонного разговора канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом России Владимиром Путиным.

Глава Франции подернул, что Париж и Берлин предложили Москве идею о принятии соответствующей резолюции ООН, чтобы «придать конкретный формат подобным операциям». Он добавил, что Франция и Германия ждут от России ответа и «находятся в контакте с Организацией Объединенных Наций».

Как сообщало ИА REGNUM, 31 мая премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что Рим предлагает помощь итальянских военно-морских сил в разминировании портов Украины, чтобы добиться беспрепятственного вывоза украинского зерна.

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