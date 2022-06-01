Киев, 1 июня, 2022, 08:17 — ИА Регнум. Ежедневные боевые потери ВСУ составляют от 60 до 100 человек, заявил президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала Newsmax.

Официальное интернет-представительство президента Украины Зеленский

«Ситуация очень тяжелая, мы теряем 60–100 солдат в день убитыми и около 500 человек раненными в бою», — сказал он, комментируя текущее положение в Донбассе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский в ходе телефонного разговора заявил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану о том, что он хотел бы встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

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