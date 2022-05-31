Анкара, , 11:09 — REGNUM Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора заявил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану о том, что он хотел бы встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом 31 мая заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, его слова приводит агентство «Анадолу».

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«Буквально вчера в ходе переговоров Зеленский выразил желание провести встречу с Путиным. Турция продолжает свои стремления», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган написал, что власти Турции не будут менять свою позицию по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО.