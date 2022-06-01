Москва, , 08:07 — REGNUM В министерстве иностранных дел России положительно оценивают распоряжение президента Южной Осетии Алана Гаглоева приостановить процедуру референдума об объединении, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ответ был обнародован на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Оцениваем как здравое, отвечающее духу союзничества между нашими странами и принципу тесной двусторонней координации по значимым для России и Южной Осетии вопросам», — сказала Захарова.

Она отметила, что в России готовы к консультациям с руководством Южной Осетии по обсуждению вариантов интеграции двух государств. Ранее Гаглоев заявил, что скоро начнутся «устные консультации» с Москвой по этому вопросу.

Напомним, референдум в Южной Осетии на 17 июля назначил Анатолий Бибилов перед окончанием своего президентского срока. Сменивший его Гаглоев приостановил эту процедуру. Он отметил, что это следует делать только с учётом мнения Москвы.

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