Москва, 1 июня, 2022, 08:09 — ИА Регнум. В поддержку инициатив национального проекта «Экология» в стране создан первый экологический Фонд, который станет единым центром для всех существующих в России проектов в области экологии.

Кобылкин Дмитрий

Фонд поддержки и развития экологических инициатив «КОМПАС» поможет в достижении целей по каждому из направлений национального проекта «Экология». Фонд объединит всех неравнодушных к природе — от каждого жителя нашей страны до общественных или коммерческих организаций — сплотит в общем стремлении оберегать природу, защищать окружающую среду и сохранять природные богатства страны.

Основная задача национального проекта «Экология» — кардинально улучшить экологическую обстановку и положительно повлиять на оздоровление россиян. В этой многосторонней работе принимают участие органы власти, исполнители, кураторы федеральных проектов, общественные организации и граждане.

«Нет ни одного человека в России, которому не была бы дорога природа родного края. Я верю, что граждане нашей страны хотят принимать участие в одном из важнейших этапов природоохранной деятельности — законотворчестве. «КОМПАС» — это первый российский экологический Фонд, который станет связующим звеном между народными инициативами и законом, что поможет добиться положительных перемен в экологии нашей страны!» — подчеркнул председатель комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин.

Кобылкин Дмитрий

Благодаря национальному проекту «Экология» к 2024 году в России будет ликвидирована 191 свалка и 88 объектов накопленного вреда окружающей среде, поднято из акваторий 79 затонувших судов и ликвидировано 500 заброшенных скважин. Важнейшей частью нацпроекта «Экология» является система внедрения раздельного сбора отходов. В целях нацпроекта к 2030 году обеспечить в России 100% сортировку твердых коммунальных отходов и перерабатывать более 60% бытовых отходов. Для этого по всей стране построят мусороперерабатывающие заводы и экотехнопарки, на которых обычный мусор будет перерабатываться в необходимое для экономики сырье.

Компас

По нацпроекту «Экология» также ведется работа по развитию туристической инфраструктуры и экологического туризма в национальных парках и ООПТ. В фокусе внимания нацпроекта сохранение и восстановление 13 видов редких и находящихся под угрозой исчезновения животных. До 2024 года по нацпроекту в стране будет создано не менее 24 новых особо охраняемых природных территорий, общая площадь заповедных зон вырастет на 5 млн га. В настоящий момент в рамках федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» нацпроекта «Экология» создано 16 новых ООПТ.

Основные направления деятельности Фонда: построение системы взаимодействия в законотворческих инициативах в области экологии, разработка научно-технологических проектов, поддержка общественных организаций и экологическое просвещение.

«Наступило уникальное для нашей страны время, в которое появляется наш, российский экологический Фонд. Уверена, что «КОМПАС» объединит активистов, ученых и просто неравнодушных людей, станет надежным союзником в природоохранной деятельности. Экология — дело каждого. Любой вклад в сохранение природы имеет большую ценность», — отметила важность создания Фонда руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова.

«Санкции влияют на эко-тренды, но Россия выполнит все свои обязательства в сфере защиты окружающей среды и национальном проекте «Экология», — отметил в ходе недавнего международного форума «Экология» — тема экологии навсегда» председатель Общественного совета АНО «Центр содействия природоохранным инициативам «Экология», глава Экспертного совета по особо охраняемым природным территориям при Минприроды РФ, депутат Государственной Думы РФ Николай Валуев.

Чтобы стать частью экологической семьи «КОМПАС», необходимо зарегистрироваться на официальном сайте. Функционал личного кабинета позволяет отслеживать собственную активность, участвовать в сборе средств, предлагать экологические инициативы, принимать участие в тематических мероприятиях, которые будут отражаться в едином календарном экологическом плане России. Кроме того, есть возможность рассказать о существующих проблемах в своем регионе и предложить их решение, заполнив форму на главной странице. Создать личный кабинет можно на сайте eco-compass.ru

Природа

В ближайшее время будет сформирован полный состав попечительского совета Фонда, но на данный момент известно, что в него планируют войти: Дмитрий Кобылкин (глава «зеленого» комитета Госдумы), Светлана Радионова (глава Росприроднадзора), а также представители искусства и науки.

Официальный старт деятельности Фонда будет дан в преддверии Дня эколога на первом музыкальном экофесте «КУЧА», который состоится 3 июня в 15:00 в г. Люберцы. В рамках мероприятия пройдет массовая уборка участка в поселке Томилино и концерт группы «Уматурман».

«Музыкальный экофестиваль приурочен к отмечаемому 5 июня Дню эколога. Это первый проект российского экологического фонда «КОМПАС», в рамках которого состоится массовая уборка территории, а также очистка берегов реки Пехорки. Проходит фестиваль под лозунгом «Куча шагает по стране». Стартовав в Подмосковье, «Куча» будет передвигаться по России, очищая территории, вбирая в себя мусор и делая страну чище», — сказал глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.