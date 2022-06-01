Санкт-Петербург, 1 июня, 2022, 07:19 — ИА Регнум. Главное следственное управление СК России по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по фактам незаконного сноса исторических зданий-памятников в Петербурге и подготовке к такому сносу. Дело о превышении должностных полномочий сотрудниками Комитета по государственному контролю и охране памятников истории и культуры (КГИОП) правительства Санкт-Петербурга возбуждено по части 1 статьи 286 УК РФ.

Дарья Драй ИА REGNUM Главное Следственное управление Следственного комитета по городу Санкт-Петербургу

Напомним, ранее группа петербургских депутатов обратилась в СКР с просьбой разобраться в процессе сноса исторических зданий в центре Санкт-Петербурга, которые, по мнению авторов обращения, разрушают намеренно в интересах строительного бизнеса.

По версии следствия, пока не установленные должностные лица КГИОП, превышая свои должностные полномочия, выдавали заключения о расположении исторических зданий вне границ территорий объектов культурного наследия. При этом указанный в документах год постройки зданий искусственно изменялся на период времени позже 1917 года, что позволило вывести исторические здания из-под правовой охраны и санкционировать их снос.

Среди примеров, ставших поводом для возбуждения уголовного дела, СКР указал подготовку к сносу строительной компанией здания «Дом Лапина» на Рижском проспекте, которое было построено в 1840 году и имеет историческую и архитектурную ценность. Сотрудники КГИОП выдали положительное заключение, согласно которому разрешена реконструкция «Дома Лапина» под многоквартирный дом. После чего застройщик и подрядчик обнесли сооружение строительным забором.

«Предметом проверки, помимо здания «Дом Лапина», стали еще три объекта. Это Манеж лейб-гвардии Финляндского полка, здание «Васильевского винного городка» и корпуса Торговых бань Екимовой. По результатам проверочных мероприятий выявлены достаточные основания для принятия решения о возбуждении уголовного дела», — говорится в сообщении СКР.

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Сотрудники СКР под контролем руководства провели осмотры указанных объектов, затребовали нормативные акты, организовали проведение иных следственных действий.

Кроме того, организована проверка по факту сноса дома купца Петра Масалева в поселке Песочный. Идет работа по установлению всех обстоятельств возможных преступлений и привлечению виновных к ответственности.