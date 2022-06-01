Тегеран, , 10:16 — REGNUM 31 мая президент Таджикистана Эмомали Рахмон выразил заинтересованность в доступе к иранским морским портам для перевозки продукции, сообщило иранское информационное агентство IRNA.

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Иранское издание отметило, что таджикский президент особо выделил порты Чабахар и Бандар-Аббас на юге Ирана на побережье Персидского и Оманского заливов.

Эмомали Рахмон сделал это заявление на совместной пресс-конференции с президентом Ирана Ибрагимом Раиси, которая состоялась во время его двухдневного визита в Исламскую Республику на этой неделе.

Он подчеркнул необходимость развития инфраструктуры и соединения транспортных сетей двух стран в целях расширения торгово-экономического сотрудничества и укрепления торговых связей, сообщает IRNA.

Таджикистан приветствовал совместные усилия по строительству сухопутных дорог, соединяющих две страны, цитирует информационное агентство слова президента Таджикистана.