Москва, 1 июня 2022, 05:47 — REGNUM В начале июня заморозки ожидаются в большинстве регионов Сибири, а также в Оренбургской области. Об этом 1 июня рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Минусовой ночной температуры следует ожидать жителям Оренбургской, Омской, Новосибирской, Томской, Тюменской, Кемеровской, Иркутской областей, Алтая и Алтайского края.
На юге Тюменской области со 2 по 3 июня ожидаются заморозки до −5 °C. В Иркутской области в ночь на 2 июня будет до −3 °C, в Оренбургской области в ночь на 3 июня — до −2 °C.
Как сообщало ИА REGNUM, в Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях, в Ставропольском и Краснодарском краях в ближайшие дни температура воздуха будет соответствовать уровню июля.
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