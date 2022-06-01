Москва, , 05:47 — REGNUM В начале июня заморозки ожидаются в большинстве регионов Сибири, а также в Оренбургской области. Об этом 1 июня рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Заморозки setarka

Минусовой ночной температуры следует ожидать жителям Оренбургской, Омской, Новосибирской, Томской, Тюменской, Кемеровской, Иркутской областей, Алтая и Алтайского края.

приводит слова Вильфанда ТАСС «В некоторых регионах лето начнётся необычно — с заморозков. 3−5 июня в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, Алтайском крае, республике Алтай температура будет опускаться до −3 °C, в Омской области — даже до −7 °C».

На юге Тюменской области со 2 по 3 июня ожидаются заморозки до −5 °C. В Иркутской области в ночь на 2 июня будет до −3 °C, в Оренбургской области в ночь на 3 июня — до −2 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, в Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях, в Ставропольском и Краснодарском краях в ближайшие дни температура воздуха будет соответствовать уровню июля.

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