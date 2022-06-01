Вашингтон, , 03:41 — REGNUM Первым заместителем руководителя пресс-службы Госдепартамента США в июне станет помощник пресс-секретаря Белого дома Ведант Пател, который сменит на этой должности Джалину Портер. Об этом 31 мая объявил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.

Нед Прайс U.S. Department of State

По его словам, в июне Портер, а также заместитель главы пресс-службы Джон Айс «перейдут на другие места работы».

руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс «На фоне того, как мы прощаемся с Джалиной и Джоном, я с нетерпением жду того, чтобы приветствовать Веданта Патела в качестве нового первого заместителя руководителя пресс-службы Госдепартамента».

В заявлении Прайса подчёркивается, что Пател с первого дня работы администрации президента США Джо Байдена «проявил себя в качестве помощника пресс-секретаря».

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби становится новым координатором по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности в Белом доме. В частности, он может проводить брифинги для журналистов вместо пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, пришедшей на смену Джен Псаки.

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