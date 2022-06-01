Ханой, , 01:59 — REGNUM Во Вьетнаме за прошедшие сутки выявили 1010 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Вьетнам Иван Шилов © ИА REGNUM

По ее данным, все случаи связаны с распространением инфекции внутри страны, заболевших выявили в 40 провинциях и городах Вьетнама. Наиболее крупный очаг распространения COVID-19 находится во вьетнамской столице Ханое, там за сутки выявили 251 носителя SARS-CoV-2. Также крупные очаги инфекции находятся в провинциях Йенбаи и Виньфук на севере страны.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 во Вьетнаме достигло10 719 379. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в республике скончались 43 079 человек.