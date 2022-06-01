Афины , , 01:35 — REGNUM В Греции с 1 июня вступает в силу решение правительства об отмене обязательного ношения защитных масок во всех закрытых и открытых помещениях, а также в поездах, самолётах и междугородних автобусах. О данном решении 18 мая объявил глава греческого минздрава Танос Плеврис.

Масочный режим Pixabay.com

Масочный режим продолжит действовать в городском общественном транспорте, больницах и домах престарелых.

Данное решение было принято правительством исходя из сложившейся в стране ситуации с пандемией коронавируса. Планируется, что к 15 сентября комиссия правительственных экспертов вновь рассмотрит этот вопрос, после чего будет принято решение о дальнейшем режиме ограничений.

Отмечается, что жителям, относящимся к уязвимым группам, рекомендуется продолжать носить маску во всех местах.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Греции приняли решение о смягчении ряда связанных с COVID-19 ограничений.

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