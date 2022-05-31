Яунде, 1 июня, 2022, 01:06 — ИА Регнум. Боевики из террористической группировки «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убили семь человек в ходе нападения на населенные пункты Крайнесеверного региона Камеруна. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на источники в камерунских силовых структурах.

Иван Шилов ИА REGNUM Африка

Сообщается, что группа боевиков с тяжелым вооружением напала на населенный пункт Хитаоуа. По данным источников, численность террористов превосходила правительственные силы. В результате боя погибли трое военнослужащих армии Камеруна, а также четверо мирных жителей.

Позднее в населенный пункт прибыло подкрепление и смогло выбить боевиков из деревни. Отмечается, что террористы убежали в горы.