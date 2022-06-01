Тбилиси, 1 июня, 2022, 15:35 — ИА Регнум. Директор компании «Боржоми» Мераб Ахметели выпустил обращение, в котором назвал требование бастующих сотрудников о повышении заработной платы на 25% нереалистичным, сообщает 31 мая грузинский телеканал «Мтавари архи».

Ninuca1212 Боржоми

«В забастовке участвует только часть наших сотрудников, в настоящее время на обоих заводах по розливу Боржоми занято 630 человек. Сегодня компания находится в сложной ситуации, счета заморожены, производство и более 80% экспорта приостановлены. Сегодня наша главная цель — преодолеть кризис и сохранить производство. Именно поэтому, чтобы не было перебоев на грузинском рынке, мы начали производственный процесс с небольшими ресурсами и минимальной нагрузкой. Мы хотим дать возможность работать той части сотрудников, которые готовы бороться вместе с обновлённым руководством за спасение этой компании», — сказал Ахметели.

Он подчеркнул, что компания ID Borjomi Georgia остаётся одним из лучших работодателей в стране, и её руководством принято решение сохранить 95% сотрудников и оставить неизменной ставку заработной платы. По его словам, изменилась только система расчёта нерабочего времени.

Ахметели назвал требования работников о повышении в условиях кризиса заработной платы на 25% «нереалистичным требованием и преднамеренной попыткой нанести ущерб и без того сведенному к минимуму производственному процессу и занятым людям».

Напомним, работники завода компании «Боржоми» объявили забастовку. Работа обоих заводов по розливу минеральной воды парализована. Основными требованиями бастующих являются: повышение заработной платы, восстановление уволенных сотрудников и возврат старых контрактов.