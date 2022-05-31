Анкара, 1 июня, 2022, 00:27 — ИА Регнум. Власти Турции отменили требование о справках с ПЦР-тестами или тестами на антитела к коронавирусу, которые необходимо было предъявлять при въезде в страну. Об этом сообщается на сайте турецкого министерства внутренних дел.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

Решение вступает в силу с 1 июня. Ранее все въезжающие на турецкую территорию были обязаны предоставить документ с отрицательным ПЦР-тестом, сделанным максимум за 72 часа до прибытия в республику, или экспресс-тестом на антитела, сданным в течение последних 48 часов.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июня в Италии перестает действовать требование об обязательном предъявлении антиковидного сертификата при вылете в другие страны ЕС и прилете с их территории.