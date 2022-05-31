Донецк, , 23:43 — REGNUM Столицу ДНР многократно обстреляли украинские боевики вечером 31 мая, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Артиллерия ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Стрельба велась по Петровскому району Донецка. Применялась артиллерия калибров 152 и 122 мм.

Со стороны населённого пункта Новомихайловка ВСУ обстреляли Донецк в 16:50, в 17:25 и в 17:40 мск. Выпущено 12 снарядов калибра 152 мм.

В 16:50 мск украинские боевики обстреляли Донецк со стороны населённого пункта Максимильяновка, выпустив три снаряда калибра 152 мм.

Со стороны населённого пункта Красногоровка ВСУ атаковали столицу ДНР в 17:07 и в 17:25 мск, выпустив шесть снарядов калибра 152 мм.

В 17:07 мск Донецк также обстреляли со стороны населённого пункта Победа: ВСУ выпустили два снаряда калибра 152 мм.

В 18:08 мск со стороны населённого пункта Георгиевка по Донецку украинские боевики выпустили восемь снарядов калибра 122 мм.

Читайте ранее в этом сюжете: ВСУ обстреляли Горловку из артиллерии и миномётов